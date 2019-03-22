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Боевики шесть раз обстреляли позиции Объединенных сил, один военный погиб

Киев • УНН

 • 7255 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. С начала суток, по состоянию на 18:00, боевики шесть раз открывали огонь по позициям Объединенных сил, в результате чего один украинский военный погиб, еще один получил ранения. Об этом сообщила пресс-служба Операции объединенных сил, передает УНН.

Боевики шесть раз обстреляли позиции Объединенных сил, один военный погиб

По данным пресс-службы, с начала суток противник шесть раз обстрелял позиции украинских военных, пять раз применив вооружение, запрещенное минскими договоренностями, с расходом 63 мин калибров 120 и 82 мм. Также в ООС зафиксировали обстрелы снайперов.

В частности, по данным пресс-службы, обстрелы происходили вблизи села Водяное, снайпер стрелял в районе населенного пункта Новомихайловка.

Дважды боевики обстреляли Новоалександровку, также выстрелы раздавались в районе населенных пунктов Новозвановка, Золотое-1.

Вследствии обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил ранения.

Подразделения, которые обстреливал противник, дали адекватный ответ огнем из штатного вооружения.

Напомним, с начала текущих суток по состоянию на 12:00 на Луганском направлении зафиксировано три вражеских обстрела, в результате которых был ранен один украинский военный.

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