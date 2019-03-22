У зоні ООС через ворожі обстріли поранено одного військового
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. З початку поточної доби станом на 12:00 на Луганському напрямку зафіксовано три ворожих обстріли, внаслідок яких було поранено одного українського військового. Про це під час брифінгу повідомив спікер прес-центру Міноборони полковник Максим Праута, передає кореспондент УНН.
“За наявною інформацією, від початку поточної доби станом на 12:00 бойовики тричі порушили режим "тиші". Внаслідок ворожих обстрілів один український військовий отримав поранення", - сказав Праута.
За його словами, близько 1-ї ночі ворог обстрілював опорний пункт підрозділу Об’єднаних сил у районі населеного пункту Золоте-1 з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
"О 7-й ранку з боку окупованого Калинового одночасно ворогом зі 120-х мінометів були обстріляні позиції українських військ, обладнані неподалік Новозванівки та Новоолександрівки. У бік наших військових загалом було випущено 40 мін", - розповів Праута.
Нагадаємо, 21 березня противник сім разів порушив режим припинення вогню, при цьому чотири рази застосував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, та витратив 40 мін калібрів 120 та 82 мм.