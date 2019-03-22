В зоне ООС из-за вражеских обстрелов ранен один военный

"По имеющейся информации, с начала текущих суток по состоянию на 12:00 боевики трижды нарушили режим "тишины". Вследствие вражеских обстрелов один украинский военный получил ранения", - сказал Праута.

По его словам, около 1-й ночи враг обстреливал опорный пункт подразделения Объединенных сил в районе населенного пункта Золотое-1 с ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В 7 утра со стороны оккупированного Калинового одновременно врагом из 120-х минометов были обстреляны позиции украинских войск, оборудованы неподалеку Новозвановка и Новоалександровки. В сторону наших военных всего было выпущено 40 мин", - рассказал Праута.

Напомним, 21 марта противник семь раз нарушил режим прекращения огня, при этом четыре раза применил вооружение, запрещенное минскими договоренностям, и потратил 40 мин калибров 120 и 82 мм.



