За сегодня боевики уже четыре раза обстреляли позиции ОС

"По состоянию на 12:00 сегодня, 16 июня, российско-оккупационные войска осуществили 4 обстрела", - отметил Праута.



По его словам, в частности на луганском направлении была зафиксирована провокация неподалеку Крымского еще ночью. На донецком направлении боевики дважды обстреляли позиции ОС вблизи Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а затем - из крупнокалиберного пулемета. Также из пулеметов боевики вели огонь по позициям ОС вблизи Талаковка.



В результате обстрелов за последние сутки один военнослужащий ВСУ получил ранение, он получает надлежащую помощь в одном из мобильных военных госпиталей. Потери боевиков пока уточняются.



Напомним, 15 июня вооруженные формирования Российской Федерации 21 раза нарушили режим прекращения огня. Из них четыре раза - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Противник также обстреливал наших защитников из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.