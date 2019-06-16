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За сегодня боевики уже четыре раза обстреляли позиции ОС

Киев • УНН

 • 8887 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. С начала сегодняшних суток боевики уже четыре раза обстреляли позиции Объединенных сил. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Максим Праута во время брифинга, передает корреспондент УНН.

За сегодня боевики уже четыре раза обстреляли позиции ОС

"По состоянию на 12:00 сегодня, 16 июня, российско-оккупационные войска осуществили 4 обстрела", - отметил Праута.

По его словам, в частности на луганском направлении была зафиксирована провокация неподалеку Крымского еще ночью. На донецком направлении боевики дважды обстреляли позиции ОС вблизи Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а затем - из крупнокалиберного пулемета. Также из пулеметов боевики вели огонь по позициям ОС вблизи Талаковка.

В результате обстрелов за последние сутки один военнослужащий ВСУ получил ранение, он получает надлежащую помощь в одном из мобильных военных госпиталей. Потери боевиков пока уточняются.

Напомним, 15 июня вооруженные формирования Российской Федерации 21 раза нарушили режим прекращения огня. Из них четыре раза - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Противник также обстреливал наших защитников из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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