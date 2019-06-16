За сьогодні бойовики вже чотири рази обстріляли позиції ОС
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Від початку сьогоднішньої доби бойовики вже чотири рази обстріляли позиції Об'єднаних сил. Про це повідомив речник Міністерства оборони України Максим Праута під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Станом на 12 годину сьогодні, 16 червня, російсько-окупаційні війська здійснили 4 обстріли", - зазначив Праута.
За його словами, зокрема на луганському напрямку була зафіксована провокація неподалік Кримського ще вночі. На донецькому напрямку бойовики двічі обстріляли позиції ОС поблизу Водяного – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, а потім – з великокаліберного кулемету. Також з кулеметів бойовики вели вогонь по позиціях ОС поблизу Талаківки.
В результаті обстрілів останньої доби один військовослужбовець ЗСУ зазнав поранення, він отримує належну допомогу в одному з мобільних військових шпиталів. Втрати бойовиків наразі уточнюються.
Нагадаємо, 15 червня збройні формування Російської Федерації 21 рази порушили режим припинення вогню. З них чотири рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник також обстрілював наших захисників з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.