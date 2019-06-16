За сьогодні бойовики вже чотири рази обстріляли позиції ОС

"Станом на 12 годину сьогодні, 16 червня, російсько-окупаційні війська здійснили 4 обстріли", - зазначив Праута.



За його словами, зокрема на луганському напрямку була зафіксована провокація неподалік Кримського ще вночі. На донецькому напрямку бойовики двічі обстріляли позиції ОС поблизу Водяного – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, а потім – з великокаліберного кулемету. Також з кулеметів бойовики вели вогонь по позиціях ОС поблизу Талаківки.



В результаті обстрілів останньої доби один військовослужбовець ЗСУ зазнав поранення, він отримує належну допомогу в одному з мобільних військових шпиталів. Втрати бойовиків наразі уточнюються.



Нагадаємо, 15 червня збройні формування Російської Федерації 21 рази порушили режим припинення вогню. З них чотири рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник також обстрілював наших захисників з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.