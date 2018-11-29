По смертельное ДТП украинцу в Польше грозит 12 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. За причинение смертельной ДТП в населенном пункте Седльце-Дуже в Силезском воеводстве вскоре в суде будет отвечать 43-летний гражданин Украины Александр Т. Мужчина, имевший в крови 4 промилле алкоголя, выехал на встречную полосу движения и совершил лобовое столкновение с другой машиной. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Польское радио".
Национальная прокуратура Польши сообщила о внесении в суд обвинительного акта против гражданина Украины.
ДТП произошло вечером 22 мая. Украинец, который ехал на автомобиле марки Mitsubiishi Pajero, вернул со второстепенной дороги на главную, при этом он выехал на встречную полосу движения. На расстоянии примерно 300 метров от перекрестка Александр Т. совершил лобовое столкновение с автомобилем марки Volvo s80, в котором путешествовали четыре человека и которое ехало правильной полосе движения.
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В результате столкновения пассажирка Volvo подверглась серьезной травмы, в результаты которой она умерла. Водитель авто и двое других пассажиров получили переломы и побои. На основании проведенного токсикологического обследования было выявлено, что на момент ДТП в организме Александра Т. было 4 промилле алкоголя.
Эксперт по дорожному движению заметил, что водитель Volvo не имел возможности осуществить эффективный маневр для избежания столкновения.
Гражданину Украины предъявлено обвинение в причинении в нетрезвом состоянии ДТП, в результате которого погиб один человек, а еще три человека были травмированы.
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Александр Т. признался в совершенном преступлении и пояснил, что в связи с нетрезвым состоянием он не помнит инцидента. Мужчину арестовали. Ему грозит от 2 до 12 лет лишения свободы.
Как ранее информировали польские СМИ, в Силезском воеводстве водитель на пешеходном переходе сбил трех украинок, в результате чего два из них погибли на месте, еще один в тяжелом состоянии находится в больнице.
Добавим, что на севере Польши в результате дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса пострадали восемь человек, в том числе граждане Украины. Причиной аварии, вероятно, стала неосторожность водителя.
Напомним, 11 сентября у польского города Томашив столкнулись два украинские автомобили: погибла 19-летняя девушка, 6 человек получили ранения.