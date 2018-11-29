За смертельну ДТП українцю в Польщі загрожує 12 років

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. За спричинення смертельної дорожньо-транспортної пригоди у населеному пункті Сєдльце-Дуже у Сілезькому воєводстві невдовзі у суді відповідатиме 43-річний громадянин України Олександр Т. Чоловік, який мав у крові 4 проміле алкоголю, виїхав на зустрічну смугу руху та здійснив лобове зіткнення з іншою автівкою. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Польське Радіо". 

Національна прокуратура Польщі повідомила про внесення до суду обвинувального акта проти громадянина України.

ДТП сталася ввечері 22 травня. Українець, який їхав автомобілем марки Mitsubiishi Pajero, повернув з другорядної дороги на головну, при цьому він виїхав на зустрічну смугу руху. На відстані приблизно 300 метрів від перехрестя Олександр Т. здійснив лобове зіткнення з автомобілем марки Volvo s80, у якому подорожувало чотири особи і яке їхало правильною смугою руху.

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Унаслідок зіткнення пасажирка Volvo зазнала серйозної травми, у результаты якої вона померла. Водій авто та інші двоє пасажирів отримали переломи і побої. На підставі проведеного токсикологічного обстеження був виявлено, що на момент ДТП в організмі Олександра Т. було 4 проміле алкоголю.

Експерт з дорожнього руху зауважив, що водій Volvo не мав можливості здійснити ефективний маневр для уникнення зіткнення.

Громадянину України висунули обвинувачення у спричиненні в нетверезому стані ДТП, унаслідок якої загинула одна особа, а ще три особи були травмовані.

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Олександр Т. зізнався у скоєному злочині і пояснив, що у зв’язку з нетверезим станом він не пам’ятає інциденту. Чоловіка заарештували. Йому загрожує від 2 до 12 років позбавлення волі.

Як раніше інформували польські ЗМІ, у Сілезькому воєводстві водій на пішохідному переході збив трьох українок, внаслідок чого дві з них загинули на місці, ще одна у важкому стані перебуває у лікарні.

Додамо, що на півночі Польщі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участю мікроавтобуса постраждали восьмеро осіб, зокрема громадяни України. Причиною аварії, ймовірно, стала необережність водія.

Нагадаємо, 11 вересня біля польського міста Томашів зіткнулися два українські автомобілі: загинула 19-річна дівчина, 6 осіб отримали поранення.

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