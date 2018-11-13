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У Польщі водій на переході збив на смерть двох українок

У Польщі водій на переході збив на смерть двох українок

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. У Сілезькому воєводстві (Польща) водій збив на переході трьох українок, внаслідок чого дві з них загинули на місці, ще одна у важкому стані перебуває у лікарні. Про це з посиланням на Польське радіо повідомляє УНН.

Повідомляється, що ДТП трапилася ввечері на освітленому пішохідному переході. Жінок, які переходили дорогу у дозволеному місці, збив 36-річний житель Заверцянського повіту Сілезького воєводства, перебуваючи за кермом автомобіля Hyundai Tucson.

За словами поліції, після удару авто одна із жінок впала у канаву, друга опинилася на протилежному боці проїжджої частини, а третя впала під колеса автівки марки Volkswagen, що їхала позаду Hyundai Tucson. Останню, 46-річну жінку госпіталізували. Вона перебуває у важкому стані. На місці загинули 44-річна та 39-річна жінки.

Поліція встановила, що усі жертви – громадянки України. Крім того, повідомляється, що водій Hyundai Tucsonна момент ДТП був тверезим. У нього також взяли кров, аби перевірити, чи не був він під впливом наркотиків.

Нагадаємо, у Чехії внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули четверо громадян України, вирішуються питання про репатріацію їхніх тіл. П’ятому громадянину України надається необхідна допомога.

Як повідомляв УНН, з початку 2018-го року на дорогах України сталося понад 122 тисячі дорожньо-транспортних пригод. Майже 20 тисяч — з постраждалими.

Додамо, що на півночі Польщі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди мікроавтобуса постраждали восьмеро осіб, зокрема громадяни України. Причиною аварії, ймовірно, стала необережність водія.

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