У Польщі водій на переході збив на смерть двох українок
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. У Сілезькому воєводстві (Польща) водій збив на переході трьох українок, внаслідок чого дві з них загинули на місці, ще одна у важкому стані перебуває у лікарні. Про це з посиланням на Польське радіо повідомляє УНН.
Повідомляється, що ДТП трапилася ввечері на освітленому пішохідному переході. Жінок, які переходили дорогу у дозволеному місці, збив 36-річний житель Заверцянського повіту Сілезького воєводства, перебуваючи за кермом автомобіля Hyundai Tucson.
За словами поліції, після удару авто одна із жінок впала у канаву, друга опинилася на протилежному боці проїжджої частини, а третя впала під колеса автівки марки Volkswagen, що їхала позаду Hyundai Tucson. Останню, 46-річну жінку госпіталізували. Вона перебуває у важкому стані. На місці загинули 44-річна та 39-річна жінки.
Поліція встановила, що усі жертви – громадянки України. Крім того, повідомляється, що водій Hyundai Tucsonна момент ДТП був тверезим. У нього також взяли кров, аби перевірити, чи не був він під впливом наркотиків.
Нагадаємо, у Чехії внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули четверо громадян України, вирішуються питання про репатріацію їхніх тіл. П’ятому громадянину України надається необхідна допомога.
Як повідомляв УНН, з початку 2018-го року на дорогах України сталося понад 122 тисячі дорожньо-транспортних пригод. Майже 20 тисяч — з постраждалими.
Додамо, що на півночі Польщі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди мікроавтобуса постраждали восьмеро осіб, зокрема громадяни України. Причиною аварії, ймовірно, стала необережність водія.