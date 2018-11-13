У Польщі водій на переході збив на смерть двох українок

КИЇВ. 13 листопада. УНН. У Сілезькому воєводстві (Польща) водій збив на переході трьох українок, внаслідок чого дві з них загинули на місці, ще одна у важкому стані перебуває у лікарні. Про це з посиланням на Польське радіо повідомляє УНН.