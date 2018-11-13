В Польше водитель на переходе сбил насмерть двух украинок
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. В Силезском воеводстве (Польша) водитель сбил на переходе трех украинок, в результате чего две из них погибли на месте, еще один в тяжелом состоянии находится в больнице. Об этом со ссылкой на Польское радио сообщает УНН.
Сообщается, что ДТП произошло вечером на освещенном пешеходном переходе. Женщин, которые переходили дорогу в разрешенном месте, сбил 36-летний житель Заверценского повета Силезского воеводства, находясь за рулем автомобиля Hyundai Tucson.
По словам полиции, после удара авто одна из женщин упала в канаву, вторая оказалась на противоположной стороне проезжей части, а третья упала под колеса автомобиля марки Volkswagen, который ехал позади Hyundai Tucson. Последнюю, 46-летнюю женщину госпитализировали. Она находится в тяжелом состоянии. На месте погибли 44-летняя и 39-летняя женщины.
Полиция установила, что все жертвы - гражданки Украины. Кроме того, сообщается, что водитель Hyundai Tucsonна момент ДТП был трезв. У него также взяли кровь, чтобы проверить, не был ли он под воздействием наркотиков.
Напомним, в Чехии в результате дорожно-транспортного происшествия погибли четверо граждан Украины, решаются вопросы о репатриации их тел. Пятом гражданину Украины предоставляется необходимая помощь.
Как сообщал УНН, с начала 2018 года на дорогах Украины произошло свыше 122 000 дорожно-транспортных происшествий. Почти 20 000 - с пострадавшими.
Добавим, что на севере Польши в результате дорожно-транспортного происшествия микроавтобуса пострадали восемь человек, в том числе граждане Украины. Причиной аварии, вероятно, стала неосторожность водителя.