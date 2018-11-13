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У МЗС підтвердили загибель українських громадян у Чехії

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. У Чехії внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули четверо громадян України, вирішуються питання про репатріацію їхніх тіл. П’ятому громадянину України надається необхідна допомога. Цю інформацію підтвердила речниця Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко у Twitter, передає УНН.

"Щодо аварії та загибелі чотирьох українців у Чехії - консул встановив контакт з рідними загиблих та опрацьовує питання, пов'язані з репатріацією тіл", - повідомили у МЗС.

За інформацією Зеленко, п’ятому громадянину України, що постраждав в аварії, надається необхідна допомога.

Як повідомляв УНН, напередодні чеські ЗМІ повідомили про те, що в районі чеського містечка Тржінец мікроавтобус Mercedes, у якому перебували п’ятеро закарпатців, зіткнувся з вантажівкою. Внаслідок ДТП четверо закарпатців загинули, одна жінка у важкому стані перебуває в лікарні.

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