Чеські ЗМІ: у ДТП загинули 4 українці
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Біля міста Тришинець у Чехії мікроавтобус з 5 українцями потрапив у аварію: четверо загинуло, одна жінка у важкому стані перебуває в лікарні. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення місцевого видання Blesk.
В районі чеського містечка Тришинець, Чеська республіка, мікроавтобус “Мерседес”, в якому знаходилися п’ятеро закарпатців зіткнувся з вели ватажним автомобілем. Внаслідок ДТП четверо закарпатців загинуло, одна жінка у важкому стані знаходиться в лікарні.
Загиблими є жителі Виноградівського та Хустського районів Закарпатської області.
Нагадуємо, нещодавно у Польщі потрапив у ДТП український двоповерховий автобус.