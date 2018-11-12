Чешские СМИ: в ДТП погибли 4 украинца
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. У города Тришинець в Чехии микроавтобус с 5 украинцами попал в аварию: четверо погибли, одна женщина в тяжелом состоянии находится в больнице. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение местного издания Blesk.
В районе чешского городка Тришинец, Чешская республика, микроавтобус “Мерседес”, в котором находились пятеро закарпатцев столкнулся с вели ватажним автомобилем. В результате ДТП четверо закарпатцев погибли, одна женщина в тяжелом состоянии находится в больнице.
Погибшими являются жители Виноградовского и Хустского районов Закарпатской области.
Напоминаем, недавно в Польше попал в ДТП украинский двухэтажный автобус.