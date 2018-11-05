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У Польщі потрапив у ДТП український двоповерховий автобус

У Польщі потрапив у ДТП український двоповерховий автобус

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Автобус зіткнувся з чотирма легковими автомобілями близько польського міста Бохня. В результаті постраждали семеро людей, повідомляє “Польське радіо” з посиланням на поліцію, передає УНН.

Інцидент стався на 453-му км автостради А4, яка йде з України через Польщу і Німеччину. Серед поранених опинилися двоє дітей і вагітна жінка. Постраждалим надали допомогу на місці, після чого відправили в лікарню для подальшого обстеження.

Відзначається, що 72 пасажира автобуса відправили в школу в населений пункт Прошувка, щоб почекати інший автобус. В результаті аварії також ускладнено рух по автостраді.

17 серпня пасажирський автобус з 54 українцями перекинувся на південному сході Польщі. Три людини загинули, інших госпіталізували. Водій не впорався з крутим поворотом і перекинувся на дах. За версією прокуратури, автобус рухався зі значним перевищенням швидкості. Громадянина України, який перебував за кермом, затримали.

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