В Польше попал в ДТП украинский двухэтажный автобус
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Автобус столкнулся с четырьмя легковыми автомобилями около польского города Бохня. В результате пострадали семь человек, сообщает “Польское радио” со ссылкой на полицию, передает УНН.
Инцидент произошел на 453-м км автострады А4, которая идет из Украины через Польшу и Германию. Среди раненых оказались два ребенка и беременная женщина. Пострадавшим оказали помощь на месте, после чего отправили в больницу для дальнейшего обследования.
Отмечается, что 72 пассажира автобуса отправили в школу в населенный пункт Прошувка, чтобы подождать другой автобус. В результате аварии также затруднено движение по автостраде.
17 августа пассажирский автобус с 54 украинцами перевернулся на юго-востоке Польши. Три человека погибли, остальных госпитализировали. Водитель не справился с крутым поворотом и перевернулся на крышу. По версии прокуратуры, автобус двигался со значительным превышением скорости. Находившегося за рулем гражданина Украины задержали