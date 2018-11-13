В МИД подтвердили гибель украинских граждан в Чехии
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. В Чехии в результате дорожно-транспортного происшествия погибли четверо граждан Украины, решаются вопросы о репатриации их тел. Пятому гражданину Украины предоставляется необходимая помощь. Эту информацию подтвердила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко в Twitter, передает УНН.
"Что касается аварии и гибели четырех украинцев в Чехии - консул установил контакт с родными погибших и обрабатывает вопросы, связанные с репатриацией тел", - сообщили в МИД.
По информации Зеленко, пятому гражданину Украины, пострадавшему в аварии, оказывается необходимая помощь.
Как сообщал УНН, накануне чешские СМИ сообщили о том, что в районе чешского городка Тршинец микроавтобус Mercedes, в котором находились пятеро закарпатцев, столкнулся с грузовиком. В результате ДТП четверо закарпатцев погибли, одна женщина в тяжелом состоянии находится в больнице.