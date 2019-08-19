За смертельную драку в Черкассах арестовали трех человек
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. За избиение и ножевое ранение мужчины, в результате чего он умер, в Черкассах трем мужчинам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Черкасской местной прокуратуры.
Досудебным расследованием установлено, что 16 августа в ночное время суток группа 25-летних мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, у здания магазина "Вест Маркет" в городе Черкассы, причинили двум ранее незнакомым мужчинам телесные повреждения.
После этого, как отмечается, один нападавший нанес неустановленным пока ножом проникающее ножевое ранение в грудную клетку потерпевшему и с места совершения уголовного преступления скрылся, раненый в результате полученных телесных повреждений скончался в больнице.
"Одному злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296, п. 7 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, двум другим объявлено подозрения по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Сейчас трем злоумышленникам избраны меры пресечения в виде содержания под стражей, кроме того устанавливается причастность других лиц к совершению указанного правонарушения", - добавили в прокуратуре.
Напомним, мужчину в Черновцах арестовали за избиение сожительницы до смерти.