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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 137373 просмотра

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За смертельную драку в Черкассах арестовали трех человек

За смертельную драку в Черкассах арестовали трех человек

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 августа. УНН. За избиение и ножевое ранение мужчины, в результате чего он умер, в Черкассах трем мужчинам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Черкасской местной прокуратуры.

Досудебным расследованием установлено, что 16 августа в ночное время суток группа 25-летних мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, у здания магазина "Вест Маркет" в городе Черкассы, причинили двум ранее незнакомым мужчинам телесные повреждения.

После этого, как отмечается, один нападавший нанес неустановленным пока ножом проникающее ножевое ранение в грудную клетку потерпевшему и с места совершения уголовного преступления скрылся, раненый в результате полученных телесных повреждений скончался в больнице.

"Одному злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296, п. 7 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, двум другим объявлено подозрения по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Сейчас трем злоумышленникам избраны меры пресечения в виде содержания под стражей, кроме того устанавливается причастность других лиц к совершению указанного правонарушения", - добавили в прокуратуре.

Напомним, мужчину в Черновцах арестовали за избиение сожительницы до смерти.

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