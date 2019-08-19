За смертельну бійку у Черкасах арештували трьох людей
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. За побиття і ножове поранення чоловіка, внаслідок чого він помер, у Черкасах трьом чоловікам обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це УНН повідомили у пресслужбі Черкаської місцевої прокуратури.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16 серпня у нічний час доби група 25-річних чоловіків, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, біля будівлі магазину "Вест Маркет" у місті Черкаси, заподіяли двом раніше незнайомим чоловікам тілесні ушкодження.
Після цього, як зазначається, один нападник наніс невстановленим наразі ножем проникаюче ножове поранення в грудну клітину потерпілому та з місця вчинення кримінального правопорушення зник, поранений внаслідок отриманих тілесних ушкоджень помер в лікарні.
"Одному зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296, п. 7 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України, двом іншим оголошено підозри за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Наразі трьом зловмисникам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, крім того встановлюється причетність інших осіб до вчинення вказаного правопорушення", - додали у прокуратурі.
Нагадаємо, чоловіка у Чернівцях арештували за побиття співмешканки до смерті.