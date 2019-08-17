Чоловіка у Чернівцях арештували за побиття співмешканки до смерті
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Поліція затримала чернівчанина, який підозрюється у побитті співмешканки до смерті, його взяли під арешт. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в Чернівецькій області.
Виїхавши на повідомлення про задимлення в одному з будинків спального району міста Чернівці, поліцейські виявили у квартирі тіло мертвої 32-річної жінки. Окрім померлої, в помешканні перебував її співмешканець.
Чоловік не міг пояснити поліцейським обставин смерті жінки.
За результатами судово-медичної експертизи встановлено, що смерть настала внаслідок нанесення множинних тілесних ушкоджень.
Під час проведення першочергових слідчих дій працівники поліції зібрали низку доказів, які вказують на причетність до злочину 42- річного співмешканця померлої.
Зловмиснику оголошено підозру у скоєні злочину, передбаченого частиною 2 статті 121 ( Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, підозрюваного у жорстокому вбивстві знайомої у Києві взяли під арешт.