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Чоловіка у Чернівцях арештували за побиття співмешканки до смерті

Чоловіка у Чернівцях арештували за побиття співмешканки до смерті

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Поліція затримала чернівчанина, який підозрюється у побитті співмешканки до смерті, його взяли під арешт. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в Чернівецькій області.

Виїхавши на повідомлення про задимлення в одному з будинків спального району міста Чернівці, поліцейські виявили у квартирі тіло мертвої 32-річної жінки. Окрім померлої, в помешканні перебував її співмешканець.

Чоловік не міг пояснити поліцейським обставин смерті жінки.

За результатами судово-медичної експертизи встановлено, що смерть настала внаслідок нанесення множинних тілесних ушкоджень.

Під час проведення першочергових слідчих дій працівники поліції зібрали низку доказів, які вказують на причетність до злочину 42- річного співмешканця померлої.

Зловмиснику оголошено підозру у скоєні злочину, передбаченого частиною 2 статті 121 ( Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, підозрюваного у жорстокому вбивстві знайомої у Києві взяли під арешт.

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