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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 40994 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 129385 просмотра

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6 марта, 17:07 • 120586 просмотра

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Мужчину в Черновцах арестовали за избиение сожительницы до смерти

Мужчину в Черновцах арестовали за избиение сожительницы до смерти

Киев  •  УНН

 • 9621 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Полиция задержала черновчанина, который подозревается в избиении сожительницы до смерти, его взяли под арест. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Черновицкой области.

Выехав на сообщение о задымлении в одном из домов спального района города Черновцы, полицейские обнаружили в квартире тело мертвой 32-летней женщины. Кроме умершей, в доме находился ее сожитель.

Мужчина не мог объяснить полицейским обстоятельств смерти женщины.

По результатам судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть наступила в результате нанесения множественных телесных повреждений.

Во время проведения первоочередных следственных действий сотрудники полиции собрали ряд доказательств, указывающих на причастность к преступлению 42-летнего сожителя умершей.

Злоумышленнику объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, подозреваемого в жестоком убийстве знакомой в Киеве взяли под арест.

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