Мужчину в Черновцах арестовали за избиение сожительницы до смерти
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Полиция задержала черновчанина, который подозревается в избиении сожительницы до смерти, его взяли под арест. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Черновицкой области.
Выехав на сообщение о задымлении в одном из домов спального района города Черновцы, полицейские обнаружили в квартире тело мертвой 32-летней женщины. Кроме умершей, в доме находился ее сожитель.
Мужчина не мог объяснить полицейским обстоятельств смерти женщины.
По результатам судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть наступила в результате нанесения множественных телесных повреждений.
Во время проведения первоочередных следственных действий сотрудники полиции собрали ряд доказательств, указывающих на причастность к преступлению 42-летнего сожителя умершей.
Злоумышленнику объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, подозреваемого в жестоком убийстве знакомой в Киеве взяли под арест.