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Підозрюваного у жорстокому вбивстві знайомої у Києві взяли під арешт

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Затриманому у столиці чоловіку за підозрою у жорстокому вбивстві знайомої обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це УНН повідомили у пресслужбі столичної прокуратури.

"За клопотанням Київської місцевої прокуратури №4 відносно підозрюваного 1981 р.н. Дніпровським районним судом міста Києва застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком на 60 діб без права внесення застави", - вказали у відомстві.

За даними поліції Києва, чоловіка затримали після того, як розчленоване тіло жінки у пакетах виявили у каналі на вулиці Ентузіастів місцеві жителі. Працівники поліції встановили, що загиблою є місцева жителька, 1984 року народження. За два дні до жахливої знахідки про її зникнення повідомила мати загиблої. 

Правоохоронці викрили у скоєні вбивства 38-річного киянина. Як з’ясувалося, напередодні жінка разом із підозрюваним прийшла до нього додому. Після спільного розпиття спиртних напоїв між ними виникла сварка, під час якої зловмисник схопив ніж і вдарив жінку в голову. Щоби позбавитися від слідів злочину, він у квартирі розчленував тіло, а потім у пакетах виніс частини тіла в канал, повідомили у поліції.

У помешканні підозрюваного слідчо-оперативна група вилучила ножі, сокиру, ножівку та інші речові докази. 

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п'ятнадцяти років позбавлення волі. Наразі слідчі дії тривають.

Нагадаємо, киянину повідомлено про підозру через спробу зарізати власну дружину.

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