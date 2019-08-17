Підозрюваного у жорстокому вбивстві знайомої у Києві взяли під арешт
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Затриманому у столиці чоловіку за підозрою у жорстокому вбивстві знайомої обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це УНН повідомили у пресслужбі столичної прокуратури.
"За клопотанням Київської місцевої прокуратури №4 відносно підозрюваного 1981 р.н. Дніпровським районним судом міста Києва застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком на 60 діб без права внесення застави", - вказали у відомстві.
За даними поліції Києва, чоловіка затримали після того, як розчленоване тіло жінки у пакетах виявили у каналі на вулиці Ентузіастів місцеві жителі. Працівники поліції встановили, що загиблою є місцева жителька, 1984 року народження. За два дні до жахливої знахідки про її зникнення повідомила мати загиблої.
Правоохоронці викрили у скоєні вбивства 38-річного киянина. Як з’ясувалося, напередодні жінка разом із підозрюваним прийшла до нього додому. Після спільного розпиття спиртних напоїв між ними виникла сварка, під час якої зловмисник схопив ніж і вдарив жінку в голову. Щоби позбавитися від слідів злочину, він у квартирі розчленував тіло, а потім у пакетах виніс частини тіла в канал, повідомили у поліції.
У помешканні підозрюваного слідчо-оперативна група вилучила ножі, сокиру, ножівку та інші речові докази.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п'ятнадцяти років позбавлення волі. Наразі слідчі дії тривають.
Нагадаємо, киянину повідомлено про підозру через спробу зарізати власну дружину.