Подозреваемого в жестоком убийстве знакомой в Киеве взяли под арест

"По ходатайству Киевской местной прокуратуры №4 в отношении подозреваемого 1981 г.р. Днепровским районным судом города Киева применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога", - указали в ведомстве.

По данным полиции Киева, мужчину задержали после того, как расчлененное тело женщины в пакетах обнаружили в канале на улице Энтузиастов местные жители. Сотрудники полиции установили, что погибшей является местная жительница, 1984 года рождения. За два дня до ужасной находки о ее исчезновении сообщила мать погибшей.

Правоохранители разоблачили в совершении убийства 38-летнего киевлянина. Как выяснилось, накануне женщина вместе с подозреваемым пришла к нему домой. После совместного распития спиртных напитков между ними возникла ссора, во время которой злоумышленник схватил нож и ударил женщину в голову. Чтобы избавиться от следов преступления, он в квартире расчленил тело, а затем в пакетах вынес части тела в канал, сообщили в полиции.

В доме подозреваемого следственно-оперативная группа изъяла ножи, топор, ножовку и другие вещественные доказательства.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы. Сейчас следственные действия продолжаются.

Напомним, киевлянину сообщено о подозрении за попытки зарезать собственную жену.