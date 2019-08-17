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Подозреваемого в жестоком убийстве знакомой в Киеве взяли под арест

Подозреваемого в жестоком убийстве знакомой в Киеве взяли под арест

Киев  •  УНН

 • 15286 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Задержанному в столице мужчине по подозрению в жестоком убийстве знакомой избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"По ходатайству Киевской местной прокуратуры №4 в отношении подозреваемого 1981 г.р. Днепровским районным судом города Киева применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога", - указали в ведомстве.

По данным полиции Киева, мужчину задержали после того, как расчлененное тело женщины в пакетах обнаружили в канале на улице Энтузиастов местные жители. Сотрудники полиции установили, что погибшей является местная жительница, 1984 года рождения. За два дня до ужасной находки о ее исчезновении сообщила мать погибшей.

Правоохранители разоблачили в совершении убийства 38-летнего киевлянина. Как выяснилось, накануне женщина вместе с подозреваемым пришла к нему домой. После совместного распития спиртных напитков между ними возникла ссора, во время которой злоумышленник схватил нож и ударил женщину в голову. Чтобы избавиться от следов преступления, он в квартире расчленил тело, а затем в пакетах вынес части тела в канал, сообщили в полиции.

В доме подозреваемого следственно-оперативная группа изъяла ножи, топор, ножовку и другие вещественные доказательства.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы. Сейчас следственные действия продолжаются.

Напомним, киевлянину сообщено о подозрении за попытки зарезать собственную жену.

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