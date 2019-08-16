Киянину повідомлено про підозру через спробу зарізати власну дружину
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Київською місцевою прокуратурою № 3 повідомлено про підозру зловмиснику, який наніс 11 колото-різаних ран колишній дружині. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури міста Києва.
Інцидент стався біля житлового будинку на вул. Закревського у Деснянському районі столиці.
Під час зустрічі з колишньою дружиною 40-річний мешканець м.Києва на грунті раптово виниклої сварки дістав складний ніж та наніс жінці понад 10 ударів в область голови, шиї та рук.
Потерпіла залишилася живою лише завдяки своєчасному наданню медичної допомоги.
“Наразі зловмисник затриманий. Його дії кваліфіковано за ч.2 ст.15 ч.1 ст. 115 КК України (закінчений замах на умисне вбивство, тобто умисне заподіяння смерті іншій людині). Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою без права застави. Мотиви та обставини скоєння злочину встановлюються. За вчинене чоловіку загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі”, — зазначили у прокуратурі.
Як зазначав УНН раніше, у Києві чоловік хотів вбити колишню дружину.