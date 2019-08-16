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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 45698 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 119558 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 130236 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 121379 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 125432 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 128225 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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5 марта, 17:33 • 152936 просмотра

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Киевлянину сообщено о подозрении за попытки зарезать собственную жену

Киевлянину сообщено о подозрении за попытки зарезать собственную жену

Киев  •  УНН

 • 8971 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Киевской местной прокуратурой № 3 сообщено о подозрении злоумышленнику, который нанес 11 колото-резаных ран бывшей жене. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

Инцидент произошел возле жилого дома на ул. Закревского в Деснянском районе столицы.

Во время встречи с бывшей женой 40-летний житель Киева на почве внезапно возникшей ссоры достал складной нож и нанес женщине более 10 ударов в область головы, шеи и рук.

Потерпевшая осталась жива лишь благодаря своевременному оказанию медицинской помощи.

“Сейчас злоумышленник задержан. Его действия квалифицированы по ч.2 ст.15 ч.1 ст. 115 УК Украины (покушение на умышленное убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без права залога. Мотивы и обстоятельства совершения преступления устанавливаются. За совершенное мужчине грозит от 10 до 15 лет лишения свободы”, — отметили в прокуратуре.

Как отмечал УНН ранее, в Киеве мужчина хотел убить бывшую жену.

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