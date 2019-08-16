Киевлянину сообщено о подозрении за попытки зарезать собственную жену

Инцидент произошел возле жилого дома на ул. Закревского в Деснянском районе столицы.

Во время встречи с бывшей женой 40-летний житель Киева на почве внезапно возникшей ссоры достал складной нож и нанес женщине более 10 ударов в область головы, шеи и рук.

Потерпевшая осталась жива лишь благодаря своевременному оказанию медицинской помощи.

“Сейчас злоумышленник задержан. Его действия квалифицированы по ч.2 ст.15 ч.1 ст. 115 УК Украины (покушение на умышленное убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без права залога. Мотивы и обстоятельства совершения преступления устанавливаются. За совершенное мужчине грозит от 10 до 15 лет лишения свободы”, — отметили в прокуратуре.

Как отмечал УНН ранее, в Киеве мужчина хотел убить бывшую жену.