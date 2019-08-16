У Києві чоловік хотів вбити колишню дружину
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. У столиці затримали чоловіка, який намагався зарізати колишню дружину, коли вона приїхала привітати спільну дитину із днем народження. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Києва.
Так, до правоохоронців надійшло повідомлення про ножове поранення жінки на вулиці Закревського Деснянського району столиці.
Як встановили поліцейські, 40-річний затриманий киянин не зміг пробачити колишній дружині те, що вона його покинула, тому на зустріч із нею вийшов з двома гострими предметами.
Зранку жінка приїхала до колишнього чоловіка, аби привітати доньку з Днем народження. Біля під’їзду багатоповерхівки її чекав колишній чоловік. При зустрічі він намагався повернути жінку, але вона йому відмовила. У відповідь чоловік накинувся на неї із заточкою та ножем. Потерпілу в непритомному стані госпіталізували лікарі “швидкої” для надання необхідної допомоги.
Згідно із довідкою з медичного закладу, жінка отримала одинадцять ножових поранень та перебуває у реанімаційному відділенні.
За даним фактом слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (Замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Суд задовольнив клопотання слідчого та обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За вчинене правопорушення чоловіку загрожує до 15-ти років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Донецькій області завершено розслідування жорстокого вбивства пенсіонером власної дружини — він постане перед судом.