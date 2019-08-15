Чоловік із психічним розладом постане перед судом за вбивство
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. У Донецькій області завершено розслідування жорстокого вбивства пенсіонером власної дружини. Про це УНН повідомили у пресслужбі прокуратури в області.
"Маріупольською місцевою прокуратурою №1 завершено досудове розслідування кримінального провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство) за фактом вбивства 70-річним пенсіонером власної дружини. До суду спрямовано клопотання про застосування до обвинуваченого примусових заходів медичного характеру", - йдеться в повідомленні.
За даними прокуратури, 1 травня чоловік, перебуваючи за місцем свого мешкання разом із 65-річною дружиною у квартирі, завдав їй понад 50 ножових поранень у життєво важливі органи, від яких вона померла на місці.
Цього ж дня чоловік звернувся до співробітників поліції та повідомив, що вбив свою дружину. Бригадою "швидкої" було констатовано смерть жінки.
За висновками судової психолого-психіатричної експертизи, протиправні дії чоловіка стали трагічним наслідком загострення психічного захворювання, діагностованого у нього у 1988 році.
На теперішній час стосовно обвинуваченого обрано запобіжний захід у вигляді поміщення до психіатричного закладу закритого типу.
Нагадаємо, в Одеській області знайшли застреленими чоловіка і дружину. За попередніми даними, чоловік застрелив дружину і вистрілив у себе.