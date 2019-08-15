Мужчина с психическим расстройством предстанет перед судом за убийство
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. В Донецкой области завершено расследование жестокого убийства пенсионером собственной жены. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
"Мариупольской местной прокуратурой №1 завершено досудебное расследование уголовного производства по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) по факту убийства 70-летним пенсионером собственной жены. В суд направлено ходатайство о применении к обвиняемому принудительных мер медицинского характера", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, 1 мая мужчина, находясь по месту своего проживания вместе с 65-летней женой в квартире, нанес ей более 50 ножевых ранений в жизненно важные органы, от которых она скончалась на месте.
В этот же день мужчина обратился к сотрудникам полиции и сообщил, что убил свою жену. Бригада "скорой" констатировала смерть женщины.
По заключению судебной психолого-психиатрической экспертизы, указанные противоправные действия мужчины стали трагическим следствием обострения психического заболевания, диагностированного у него в 1988 году.
В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде помещения в психиатрическое учреждение закрытого типа.
Напомним, в Одесской области нашли застреленными мужа и жену, по предварительным данным, мужчина застрелил жену и выстрелил в себя.