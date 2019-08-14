В Одесской области расследуют возможное самоубийство мужчины после убийства жены
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. В Одесской области нашли застреленными мужа и жену, по предварительным данным, мужчина застрелил жену и выстрелил в себя. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
"По предварительным данным, выстрелом из ружья мужчина убил жену, после чего застрелился сам", - говорится в сообщении.
О том, что в доме соседей обнаружены их тела с огнестрельными ранениями, в полицию сообщил местный житель. Рядом с телом 46-летнего хозяина дома лежало предполагаемое орудие преступления - его охотничье ружье.
При опросе односельчан погибших супругов, правоохранители выяснили, что 38-летняя женщина часто страдала от безосновательной ревности и скандалов мужа, которые тот устраивал, злоупотребляя алкоголем.
По фактам смерти супругов сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство с пометкой "самоубийство") Уголовного кодекса Украины. Досудебное следствие продолжается.
Напомним, в Кировоградской области мужчина в собственном доме застрелился из охотничьего ружья.