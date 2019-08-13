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Житель Кіровоградщини застрелився з мисливської рушниці

Житель Кіровоградщини застрелився з мисливської рушниці

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 13 серпня. УНН. На Кіровоградщині чоловік у власному домі застрелився з мисливської рушниці. Про це йдеться в Єдиному державному реєстрі судових рішень, повідомляє кореспондент УНН.

Під час огляду тіла виявили пошкодження голови. У руках загиблого знаходилася мисливська рушниця. За життя він погрожував рідним, що покінчить життя самогубством.

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За цим фактом відкрили кримінальне провадження. Тіло направили до Світловодського відділення СМЕ. Фахівці мають встановити остаточну причину смерті.

Нагадаємо, у Житомирі студент намагався накласти на себе руки.

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