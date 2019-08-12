У Дніпрі поліцейський покінчив із собою під час несення служби
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. У Дніпрі покінчив із собою співробітник відділення поліції Дніпровського аеропорту. Про це УНН стало відомо з власних джерел у правоохоронних органах.
Подія сталася під час несення служби. Співробітник поліції, 1978 року народження, зачинився у кімнаті відпочинку та вистрелив в голову з табельного пістолета.
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За інформацією джерела, поліцейський надіслав прощальну "смс" своїй знайомій, а також написав записку в якій просить пробачення.
Розпочато досудове розслідування. Встановлюються мотиви такого вчинку.