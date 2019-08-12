В Днепре полицейский покончил с собой во время несения службы
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. В Днепре покончил с собой сотрудник отделения полиции Днепровского аэропорта. Об этом УНН стало известно из собственных источников в правоохранительных органах.
Событие произошло во время несения службы. Сотрудник полиции, 1978 года, закрылся в комнате отдыха и выстрелил в голову из табельного пистолета.
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По информации источника, полицейский направил прощальную "смс" своей знакомой, а также написал записку в которой просит прощения.
Начато досудебное расследование. Устанавливаются мотивы такого поступка.