У Житомирі студент намагався накласти на себе руки
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. В одному з гуртожитків Житомира юнак намагався покінчити життя самогубством. Про це повідомляє міська патрульна поліція на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Так, 4 серпня, близько 13:00, патрульні поліцейські отримали повідомлення про спробу самогубства.
Найближчий екіпаж вирушив на місце події, куди прибув одночасно з працівниками швидкої.
У кімнаті гуртожитку на вулиці Покровській, виявили закривавленого і ледь притомного 18-ти річного юнака.
Інспектори патрульної поліції разом із медиками надали потерпілому першу невідкладну домедичну допомогу. Бригада швидкої шпиталізувала потерпілого до лікарні.
Наразі життю хлопця нічого не загрожує.
Нагадаємо, у Маріуполі чоловік намагався накласти на себе руки через сварку.