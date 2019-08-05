У Житомирі студент намагався накласти на себе руки

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. В одному з гуртожитків Житомира юнак намагався покінчити життя самогубством. Про це повідомляє міська патрульна поліція на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Так, 4 серпня, близько 13:00, патрульні поліцейські отримали повідомлення про спробу самогубства.

Найближчий екіпаж вирушив на місце події, куди прибув одночасно з працівниками швидкої.

У кімнаті гуртожитку на вулиці Покровській, виявили закривавленого і ледь притомного 18-ти річного юнака.

Інспектори патрульної поліції разом із медиками надали потерпілому першу невідкладну домедичну допомогу. Бригада швидкої шпиталізувала потерпілого до лікарні.

Наразі життю хлопця нічого не загрожує.

Нагадаємо, у Маріуполі чоловік намагався накласти на себе руки через сварку.

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