В Житомире студент пытался покончить с собой
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. В одном из общежитий Житомира юноша пытался покончить жизнь самоубийством. Об этом сообщает городская патрульная полиция на своей странице в Facebook, передает УНН.
Так, 4 августа, около 13:00, патрульные полицейские получили сообщение о попытке самоубийства.
Ближайший экипаж отправился на место происшествия, куда прибыл одновременно с работниками скорой.
В комнате общежития на улице Покровской, обнаружили окровавленного и едва в сознании 18-летнего юношу.
Инспекторы патрульной полиции вместе с медиками оказали пострадавшему первую неотложную домедицинскую помощь. Бригада скорой госпитализировали пострадавшего в больницу.
Сейчас жизни парня ничего не угрожает.
Напомним, в Мариуполе мужчина пытался покончить с собой из-за ссоры.