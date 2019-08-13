Житель Кировоградской области застрелился из охотничьего ружья
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 13 августа. УНН. В Кировоградской области мужчина в собственном доме застрелился из охотничьего ружья. Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений, сообщает корреспондент УНН.
При осмотре тела обнаружили повреждения головы. В руках погибшего находилось охотничье ружье. При жизни он угрожал родным, что покончит жизнь самоубийством.
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По данному факту открыли уголовное производство. Тело направили в Светловодское отделения СМЭ. Специалисты должны установить окончательную причину смерти.
Напомним, в Житомире студент пытался покончить с собой.