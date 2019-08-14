На Одещині розслідують ймовірне самогубство чоловіка після вбивства дружини
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. В Одеській області знайшли застреленими чоловіка і дружину, за попередніми даними, чоловік застрелив дружину і вистрілив у себе. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
"За попередніми даними, пострілом з рушниці чоловік вбив дружину, після чого застрелився сам", - йдеться у повідомленні.
Про те, що в будинку сусідів виявлені їхні тіла з вогнепальними пораненнями, до поліції повідомив місцевий житель. Поряд з тілом 46-річного господаря оселі лежало ймовірне знаряддя злочину – його мисливська рушниця.
Опитуючи односельців загиблого подружжя, правоохоронці з’ясували, що 38-річна жінка часто потерпала від безпідставних ревнощів та скандалів чоловіка, які той влаштовував, зловживаючи алкоголем.
За фактами смерті подружжя відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство з позначкою "самогубство") Кримінального кодексу України. Досудове слідство триває.
Нагадаємо, на Кіровоградщині чоловік у власному домі застрелився з мисливської рушниці.