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На Одещині розслідують ймовірне самогубство чоловіка після вбивства дружини

На Одещині розслідують ймовірне самогубство чоловіка після вбивства дружини

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. В Одеській області знайшли застреленими чоловіка і дружину, за попередніми даними, чоловік застрелив дружину і вистрілив у себе. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

"За попередніми даними, пострілом з рушниці чоловік вбив дружину, після чого застрелився сам", - йдеться у повідомленні.

Про те, що в будинку сусідів виявлені їхні тіла з вогнепальними пораненнями, до поліції повідомив місцевий житель. Поряд з тілом 46-річного господаря оселі лежало ймовірне знаряддя злочину – його мисливська рушниця.

Опитуючи односельців загиблого подружжя, правоохоронці з’ясували, що 38-річна жінка часто потерпала від безпідставних ревнощів та скандалів чоловіка, які той влаштовував, зловживаючи алкоголем.

За фактами смерті подружжя відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство з позначкою "самогубство") Кримінального кодексу України. Досудове слідство триває.

Нагадаємо, на Кіровоградщині чоловік у власному домі застрелився з мисливської рушниці.

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