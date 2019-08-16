В Киеве мужчина хотел убить бывшую жену
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. В столице задержали мужчину, который пытался зарезать бывшую жену, когда она приехала поздравить общего ребенка с днем рождения. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.
Так, в полицию поступило сообщение о ножевом ранении женщины на улице Закревского Деснянского района столицы.
Как установили полицейские, 40-летний задержанный киевлянин не смог простить бывшей жене то, что она его бросила, поэтому на встречу с ней вышел с двумя острыми предметами.
Утром женщина приехала к бывшему мужу, чтобы поздравить дочь с Днем рождения. У подъезда многоэтажки ее ждал бывший муж. При встрече он пытался вернуть женщину, но она ему отказала. В ответ мужчина набросился на нее с заточкой и ножом. Пострадавшую в бессознательном состоянии госпитализировали врачи “скорой” для оказания необходимой помощи.
Согласно справке из медицинского учреждения, женщина получила одиннадцать ножевых ранений и находится в реанимационном отделении.
По данному факту следственным отделом Деснянского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. За совершенное правонарушение мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, в Донецкой области завершено расследование жестокого убийства пенсионером собственной жены — он предстанет перед судом.