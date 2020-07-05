За семь минут: Украинский форвард оформил дубль в чемпионате Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Форвард из Украины Максим Слюсар стал автором победного дубля во встрече 16-го тура чемпионата Беларуси, сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.
Слюсар вышел в стартовом составе домашнего поединка “Славии” из Мозыря против “Слуцкая” и оформил дубль (голы на 5 и 12 минутах). Встреча закончилась в пользу коллектива украинском — 3:1.
Полный поединок в составе победителей провел и украинский защитник Юрий Пантя. В составе гостей со скамейки запасных вышел наш Юрий Тетеренке (с 46 мин).
Заметим, Слюсар с 5 голами входит в 20-ку лучших бомбардиров первенства.