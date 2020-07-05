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За сім хвилин: український форвард оформив дубль у чемпіонаті Білорусі

Київ • УНН

 • 8864 перегляди

КИЇВ. 5 липня. УНН. Форвард з України Максим Слюсар став автором переможного дублю у зустрічі 16 туру чемпіонату Білорусі, повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.

Слюсар вийшов у стартовому складі домашнього поєдинку “Славії” з Мозиря проти “Слуцька” та оформив дубль (голи на 5 і 12 хвилинах). Зустріч закінчилася на користь колективу українця — 3:1.

Повний поєдинок у складі переможців провів й український оборонець Юрій Пантя. У складі гостей з лави для запасних вийшов наш Юрій Тетеренко (з 46 хв).

Зауважимо, Слюсар із 5 голами входить до 20-ки кращих бомбардирів першості.

Українські Національні Новини

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