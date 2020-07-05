За сім хвилин: український форвард оформив дубль у чемпіонаті Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Форвард з України Максим Слюсар став автором переможного дублю у зустрічі 16 туру чемпіонату Білорусі, повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.
Слюсар вийшов у стартовому складі домашнього поєдинку “Славії” з Мозиря проти “Слуцька” та оформив дубль (голи на 5 і 12 хвилинах). Зустріч закінчилася на користь колективу українця — 3:1.
Повний поєдинок у складі переможців провів й український оборонець Юрій Пантя. У складі гостей з лави для запасних вийшов наш Юрій Тетеренко (з 46 хв).
Зауважимо, Слюсар із 5 голами входить до 20-ки кращих бомбардирів першості.