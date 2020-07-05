За сім хвилин: український форвард оформив дубль у чемпіонаті Білорусі

Слюсар вийшов у стартовому складі домашнього поєдинку “Славії” з Мозиря проти “Слуцька” та оформив дубль (голи на 5 і 12 хвилинах). Зустріч закінчилася на користь колективу українця — 3:1.

Повний поєдинок у складі переможців провів й український оборонець Юрій Пантя. У складі гостей з лави для запасних вийшов наш Юрій Тетеренко (з 46 хв).

Зауважимо, Слюсар із 5 голами входить до 20-ки кращих бомбардирів першості.