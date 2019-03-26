За январь-февраль 2019 года в Украине зафиксировано более 40 случаев жестокого обращения с животными
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. За первые два месяца 2019 году в Украине учтено более 40 правонарушений в отчетном периоде относительно жестокого обращения с животными. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины в ответе на запрос корреспондента УНН.
За январь-февраль 2019 году в Украине учтено 42 уголовных правонарушений в отчетном периоде относительно жестокого обращения с животными, из которых в суд направлено 1 производства. Также, зарегистрировано 53 уголовных преступлений, предусмотренных ст. 299 УК Украины о жестоком обращении с животными. Всего закрыто 11 производства.
Напомним, в парламентарии хотят обязать владельцев домашних и диких животных оформлять ветеринарные паспорта.
Идентифицировать и регистрировать животных будет специальное учреждение - Администратор Единого государственного реестра животных.
Как сообщал УНН, в Одесской области суд признал мужчину виновным в жестоком обращении с животными и назначил ему наказание в виде лишения свободы.