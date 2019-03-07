Зупинити знущання з тварин хочуть ідентифікаційним реєстром

КИЇВ. 6 березня. УНН. В Україні почастішали випадки жорстокого поводження з тваринами. Але винуватці залишаються безкарними. Це буде тривати до тих пір, поки власники не зобов'яжуть реєструвати тварин. Про це УНН розповіла віце-президент "Асоціації зоозахисних організацій України" Зоя Савченко.