Зупинити знущання з тварин хочуть ідентифікаційним реєстром
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. В Україні почастішали випадки жорстокого поводження з тваринами. Але винуватці залишаються безкарними. Це буде тривати до тих пір, поки власники не зобов'яжуть реєструвати тварин. Про це УНН розповіла віце-президент "Асоціації зоозахисних організацій України" Зоя Савченко.
"Тварин потрібно реєструвати. Адже ні для кого не секрет, що сьогодні в приватних зоопарках, цирках над тваринами знущаються. І про такі випадки говорять все частіше. Інформація про бездомних тварин хоч якось відкрита для зоозахисників, а про те, що творять з тваринами у приватних зоопарках, невідомо нікому. Там тварин містять в умовах, подібних концтаборів", - пояснила вона.
Реєстрація тварин вирішить низку важливих проблем, вважає голова комісії з питань захисту тварин в КМДА, зоозахисники Олександра Мезинова. Одна з них - загублені і викинуті на вулицю улюбленці.
"Абсолютно всі тварини в Україні повинні бути занесені до Єдиного реєстру. Адже сьогодні ніхто не знає, хто володіє твариною. Ми не можемо ідентифікувати людину, яка жорстоко поводиться з твариною. Ми також не можемо знайти господарів загублених тварин. Без реєстрації тварин ми не зможемо врегулювати процес викидання котів і собак на вулицю", - зазначає вона.
Нагадаємо, парламентарі хочуть зобов'язати власників домашніх і диких тварин оформляти ветеринарні паспорти. Ідентифікувати і реєструвати тварин буде спеціальний заклад - Адміністратор Єдиного державного реєстру тварин.
Передбачається, що після ухвалення законопроекту (№9022 - ред.) Буде створено Єдиний державний реєстр тварин. Кожній ідентифікованій тварині присвоять унікальний номер, під яким вона буде в базі. Власники зареєстрованих тварин зможуть отримати виписку з реєстру безкоштовно.