Остановить издевательство над животными хотят идентификационным реестром
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. В Украине участились случаи жестокого обращения с животными. Но виновники остаются безнаказанными. Это будет продолжаться до тех пор, пока владельцев не обяжут регистрировать животных. Об этом УНН рассказала вице-президент "Ассоциации зоозащитных организаций Украины" Зоя Савченко.
"Животных нужно регистрировать. Ведь ни для кого не секрет, что сегодня в частных зоопарках, цирках над животными издеваются. И о таких случаях говорят все чаще. Информация о бездомных животных хоть как-то открыта для зоозащитников, а о том, что творят с животными в частных зоопарках, не известно никому. Там животных содержат в условиях, подобных концлагерям", - объяснила она.
Регистрация животных решит ряд важных проблем, считает председатель комиссии по вопросам защиты животных в КГГА, зоозащитник Александра Мезинова. Одна из них - утерянные и выброшенные на улицу питомцы.
"Абсолютно все животные в Украине должны быть занесены в Единый реестр. Ведь сегодня никто не знает, кто владеет животным. Мы не можем идентифицировать человека, который жестоко обращается с животным. Мы также не можем найти хозяев утерянных животных. Без регистрации животных мы не сможем урегулировать процесс выбрасывания котов и собак на улицу", - отмечает она.
Напомним, парламентарии хотят обязать владельцев домашних и диких животных оформлять ветеринарные паспорта. Идентифицировать и регистрировать животных будет специальное учреждение - Администратор Единого государственного реестра животных.
Предполагается, что после принятия законопроекта (№9022 - ред.) будет создан Единый государственный реестр животных. Каждому идентифицированному животному присвоят уникальный номер, под которым оно будет в базе. Владельцы зарегистрированных животных смогут получить выписку из реестра бесплатно.