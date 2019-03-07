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Засуджено чоловіка, який викидав з вікон кошенят

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. В Одеській області суд визнав чоловіка винним у жорстокому поводженні з тваринами і призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу обласної прокуратури.

"У четвер, 7 березня, суд виніс вирок живодеру, який знущався над кошенятами. ...за обвинуваченням прокуратури судом його визнано винним та засуджено до 7 років та 6 місяців позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними прокуратури, обвинувачений мав непогашену судимість за скоєний до цього злочин. Також раніше живодер вже притягався до кримінальної відповідальності за зґвалтування та умисне вбивство.

У відомстві наголосили, що у даному кримінальному провадженні 37-річного чоловіка обвинувачували у жорстокому поводженні з тваринами.

"Мешканець Одеси знущався та викидав з вікон кошенят. Малят брали у волонтерів, знаходячи оголошення у соціальних мережах, де для кошенят шукали саме відповідальних господарів", - зазначили у прокуратурі.

Нагадаємо, у Києві чоловіка судитимуть за побиття бездомного собаки.

Українські Національні Новини

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