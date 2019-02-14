Киянина судитимуть за побиття бездомного собаки

Влітку минулого року до правоохоронців звернувся очевидець жорстокого поводження з твариною. Після перевірки поліція встановила, що 41-річний киянин зловив собаку та помістив її у багажник автомобіля.

Чоловік вдарив собаку по голові металевим предметом, провіз кілька кілометрів і викинув на дорозі.

"Чоловік зізнався у скоєному. Свій вчинок він пояснив тим, що напередодні безпритульні собаки забігли на подвір’я, де мешкають його батьки, та напали на домашню птицю", - розповів начальник Дніпровського управління поліції Андрій Пасічник.

Зазначається, що з собакою все гаразд - його вилікували та забрали додому небайдужі люди. Чоловіка, який його побив, судитимуть за ч. 1 ст. 299 ККУ - жорстоке поводження з тваринами.

Раніше УНН повідомляв, що у Чернівцях до поліції звернулись через загибель бездомних собак - на переконання місцевих мешканців, тварин навмисно отруїли.