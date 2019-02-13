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У Чернівцях відкрили кримінальне провадження через вбивство собак

У Чернівцях відкрили кримінальне провадження через вбивство собак

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. У Чернівцях за зверненням про отруєння собак поліція відкрила кримінальне провадження. Про це заявив заступник начальника слідчого відділення Шевченківського відділення поліції ГУ Нацполіції у Чернівецькій області Віктор Перепелюк, передає УНН.

"Сьогодні відомості по даному факту були введені до ЄРДР за статтею 299 Кримінального кодексу України за жорстоке поводження із тваринами. Санкція передбачає арешт на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років", - сказав Перепелюк.

За його словами, потрібно провести фізико-хімічну експертизу на підставі якої буде з’ясовано чи дійсно собаки були отруєні, бо за попередніми дослідженнями департаменту лабораторії Держпродспілки було зафіксовано патологію внутрішніх органів собак, однак не встановлено, що саме спонукало до патології даних органів. Тому буде проведено дослідження.

"На даний час проводиться досудове слідство з метою установлення істини і причини загибелі даних собак", - зазначив Перепелюк.

Нагадаємо, Верховна Рада не підтримала у першому читанні проект закону №6598 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо імплементації положень міжнародних угод і директив ЄС у сфері охорони тварин і рослин.

Українські Національні Новини

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