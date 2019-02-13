В Черновцах открыли уголовное производство из-за убийства собак
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. В Черновцах по обращению об отравлении собак полиция открыла уголовное производство. Об этом заявил заместитель начальника следственного отделения Шевченковского отделения полиции ГУ Нацполиции в Черновицкой области Виктор Перепелюк, передает УНН.
"Сегодня сведения по данному факту были введены в ЕРДР по статье 299 Уголовного кодекса Украины за жестокое обращение с животными. Санкция предусматривает арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет", - сказал Перепелюк.
По его словам, нужно провести физико-химическую экспертизу на основании которой будет выяснено действительно собаки были отравлены, потому что по предварительным исследованиям департамента лаборатории Госпродсоюза была зафиксирована патология внутренних органов собак, однако не установлено, что именно побудило к патологии данных органов. Поэтому будет проведено исследование.
"В настоящее время проводится досудебное следствие с целью установления истины и причины гибели данных собак", - отметил Перепелюк.
Напомним, Верховная Рада не поддержала в первом чтении проект закона №6598 о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно имплементации положений международных соглашений и директив ЕС в сфере охраны животных и растений.