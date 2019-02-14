Киевлянина будут судить за избиение бездомной собаки
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. В Киеве будут судить мужчину, который избил бездомную собаку за нападение на домашнюю птицу. Киевлянину грозит до трех лет заключения, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.
Летом прошлого года в полицию обратился очевидец жестокого обращения с животным. После проверки правоохранители установили, что 41-летний киевлянин поймал собаку и поместил ее в багажник автомобиля.
Мужчина ударил собаку по голове металлическим предметом, провез несколько километров и выбросил на дороге.
"Мужчина признался в содеянном. Свой поступок он объяснил тем, что накануне бездомные собаки забежали во двор, где живут его родители, и напали на домашнюю птицу", - рассказал начальник Днепровского управления полиции Андрей Пасичник.
Отмечается, что с собакой все в порядке - его вылечили и забрали домой неравнодушные люди. Мужчину, который его избил, будут судить по ч. 1 ст. 299 УКУ - жестокое обращение с животными.
Ранее УНН сообщал, что в Черновцах в полицию обратились в связи с гибелью бездомных собак - по убеждению местных жителей, животных умышленно отравили.