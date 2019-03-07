Осужден мужчина, который выбрасывал из окон котят
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. В Одесской области суд признал мужчину виновным в жестоком обращении с животными и назначил ему наказание в виде лишения свободы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
"В четверг, 7 марта, суд вынес приговор живодеру, который издевался над котятами ...по обвинению прокуратуры судом он признан виновным и приговорен к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным прокуратуры, обвиняемый имел непогашенную судимость за совершенное до этого преступления. Также ранее живодер уже привлекался к уголовной ответственности за изнасилование и умышленное убийство.
В ведомстве отметили, что в данном уголовном производстве 37-летнего мужчину обвиняли в жестоком обращении с животными.
"Житель Одессы издевался и выбрасывал из окон котят. Малышей брали у волонтеров, находя объявления в социальных сетях, где для котят искали именно ответственных хозяев", - отметили в прокуратуре.
Напомним, в Киеве мужчину будут судить за избиение бездомной собаки.