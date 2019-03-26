За січень-лютий 2019 року в Україні зафіксовано понад 40 випадків жорстокого поводження з тваринами
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. За перші два місяці 2019 року в Україні обліковано понад 40 кримінальних правопорушень у звітному періоді стосовно жорстокого поводження з тваринами. Про це повідомили в прес-службі Генеральної прокуратури України у відповіді на запит кореспондента УНН.
За січень-лютий 2019 року в Україні обліковано 42 кримінальних правопорушень у звітному періоді стосовно жорстокого поводження з тваринами, з яких до суду направлено 1 провадження. Також, зареєстровано 53 кримінальних правопорушень, передбачених ст. 299 КК України про жорстоке поводження з тваринами. Усього закрито 11 провадження.
Нагадаємо, в парламентарі хочуть зобов'язати власників домашніх і диких тварин оформляти ветеринарні паспорти.
Ідентифікувати і реєструвати тварин буде спеціальний заклад - Адміністратор Єдиного державного реєстру тварин.
Як повідомляв УНН, в Одеській області суд визнав чоловіка винним у жорстокому поводженні з тваринами і призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі.