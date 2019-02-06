За январь линию разграничения пересекло почти миллион человек

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 77939 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 101490 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 136189 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 134567 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131671 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126054 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 163583 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117923 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141510 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145335 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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За январь линию разграничения пересекло почти миллион человек

За январь линию разграничения пересекло почти миллион человек

Киев  •  УНН

 • 7625 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. В течение января 2019 линию разграничения на Востоке Украины в обоих направлениях пересекло 976 200 человек. Сообщает УНН со ссылкой на данные с сайта Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

По сравнению с декабрем 2018 зафиксировано уменьшение количества пересечений гражданского населения в Донецкой и Луганской областях в среднем на 10,5% и транспортных средств на 14,5%.

В частности, КПВВ "Станица Луганская" пересекли 250 400 человек и 0 транспортных средств; КПВВ "Марьинка" пересекли 212 400 человек и 35 300 транспортных средств; КПВВ "Майорское" пересекли 228 800 человек и 26 400 транспортных средств; КПВВ "Новотроицкое" пересекли 192 400 человек и 34 700 транспортных средств; КПВВ "Гнутово" пересекли 92 200 человек и 19 900 транспортных средств.

Кроме того, из КПВВ "Новотроицкое" в Донецкой области международными организациями было доставлено гуманитарные грузы, транспортные средства - 3 шт.; продуктов питания - 29,30 тонн.

Граждане Украины, живущие на временно оккупированных территориях, ездят на контролируемую территорию для посещения семей и для закупки необходимых товаров и услуг. Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины активно работает над повышением удобства и скорости пересечения КПВВ гражданами, по независящим от них обстоятельствам, проживающих на временно оккупированной территории.

Ранее УНН сообщал, в КПВВ на Донбассе очереди из 350 автомобилей.

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