За январь линию разграничения пересекло почти миллион человек
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. В течение января 2019 линию разграничения на Востоке Украины в обоих направлениях пересекло 976 200 человек. Сообщает УНН со ссылкой на данные с сайта Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
По сравнению с декабрем 2018 зафиксировано уменьшение количества пересечений гражданского населения в Донецкой и Луганской областях в среднем на 10,5% и транспортных средств на 14,5%.
В частности, КПВВ "Станица Луганская" пересекли 250 400 человек и 0 транспортных средств; КПВВ "Марьинка" пересекли 212 400 человек и 35 300 транспортных средств; КПВВ "Майорское" пересекли 228 800 человек и 26 400 транспортных средств; КПВВ "Новотроицкое" пересекли 192 400 человек и 34 700 транспортных средств; КПВВ "Гнутово" пересекли 92 200 человек и 19 900 транспортных средств.
Кроме того, из КПВВ "Новотроицкое" в Донецкой области международными организациями было доставлено гуманитарные грузы, транспортные средства - 3 шт.; продуктов питания - 29,30 тонн.
Граждане Украины, живущие на временно оккупированных территориях, ездят на контролируемую территорию для посещения семей и для закупки необходимых товаров и услуг. Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины активно работает над повышением удобства и скорости пересечения КПВВ гражданами, по независящим от них обстоятельствам, проживающих на временно оккупированной территории.
Ранее УНН сообщал, в КПВВ на Донбассе очереди из 350 автомобилей.