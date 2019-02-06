За січень лінію розмежування перетнуло майже мільйон людей
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Протягом січня 2019 року лінію розмежування на Сході України в обох напрямках перетнуло 976 200 осіб. Повідомляє УНН з посиланням на дані із сайту Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.
Порівняно із груднем 2018 року зафіксовано зменшення кількості перетинів цивільного населення у Донецькій та Луганській областях загалом на 10,5 % та транспортних засобів на 14,5 %.
Зокрема, КПВВ "Станиця Луганська" перетнули 250 400 осіб та 0 транспортних засобів; КПВВ "Мар’їнка" перетнули 212 400 осіб та 35 300 транспортних засобів; КПВВ "Майорське" перетнули 228 800 осіб та 26 400 транспортних засобів; КПВВ "Новотроїцьке" перетнули 192 400 осіб та 34 700 транспортних засобів; КПВВ "Гнутове" перетнули 92 200 осіб та 19 900 транспортних засобів.
Крім того, через КПВВ "Новотроїцьке" до Донецької області міжнародними організаціями було доставлено гуманітарних вантажів: транспорти і засоби (шт.) – 3 шт.; продуктів харчування – 29,30 тон.
Громадяни України, що живуть на тимчасово окупованих територіях, їздять на контрольовану територію для відвідування родин та для закупівлі необхідних товарів та послуг. Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України активно працює над підвищенням зручності та швидкості перетину КПВВ громадянами, які з незалежних від них обставин, проживають на тимчасово окупованій території.
Раніше УНН повідомляв, у КПВВ на Донбасі черги з 350 автомобілів.