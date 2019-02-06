У КПВВ на Донбасі черги з 350 автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Сьогодні в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил у чергах стоять 350 авто, передає УНН із посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.
"Зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 40/55; "Мар’їнка" – 40/30; "Новотроїцьке" – 45/50; "Гнутове" – 40/50", - йдеться у повідомленні.
Прикордонники зазначили, що усі контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування відкрились за графіком зимового періоду та функціонують у штатному режимі.
За минулу добу відмічається збільшення пасажиро-транспортного потоку, так через КПВВ прослідувало 34,5 тисячі осіб та 4,1 тисячі транспортних засобів.
Нагадаємо, у січні 2019 року пасажиропотік між Кримом і материковою частиною України збільшився на 17% порівняно з груднем 2018 року.